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تحديد تاريخ التصويت على تقرير عزل دونالد ترامب


تعتزم لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء المقبل، التصويت على تقرير عزل الرئيس دونالد ترامب بتهمة طلب المساعدة من دولة أجنبية لتشويه سمعة خصمه السياسي، جو بايدن.

وذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية أن ملف القضية الذي أعده رئيس اللجنة آدم شيف لعزل ترامب بعد مزاعم أن ترامب حث أوكرانيا على تشويه سمعة خصمه السياسي جو بايدن، سيكون متاحا لأعضاء اللجنة بداية من يوم غد الاثنين.

وإذا وافقت لجنة الاستخبارات على التقرير ستتم إحالته إلى اللجنة القضائية التي من المقرر أن تبدأ جلسات استماع حول الموضوع الأربعاء المقبل.

يذكر أن موظفا في الاستخبارات الأمريكية قد كشف عن مكالمة هاتفية جرت، في 25 تموز/يوليو الماضي، بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، ودفعت هذه المسألة الديموقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق في 25 أيلول/سبتمبر بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته بطلب المساعدة من دولة أجنبية للتدخل في الانتخابات في محاولة لتشويه سمعة خصمه السياسي، جو بايدن.

وسيتقرّر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتّهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله، أو تبرئته واستمراره في منصبه.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بوقت سابق، أن التحقيقات بشأن عزل ترامب ستركز على سلوكه حيال أوكرانيا، والادعاءات المتعلقة به.

وكانت “وول ستريت جورنال” أشارت إلى أن ترامب، في هذه المحادثة، حث زيلنسكي على بدء تحقيق ضد هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، منافس ترامب المحتمل في انتخابات 2020.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن التحقيق الذي أطلقه الديموقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، هو انقلاب ومحاولة للاستيلاء على السلطة.

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