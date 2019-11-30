إيران تستعرض “مسيرة” بخمس محركات ومنظومة مضادة للغواصات

عرضت القوات البحرية الإيرانية، السبت، طائرة مسيرة، أطلقت عليها “بليكان 2″، وقالت إنها قادرة على القيام بمهمات دورية والتحليق في مديات واسعة.

وأضافت البحرية الإيرانية أن الطائرة تستخدم 5 محركات، 4 منها للدفع العمودي وواحد للدفع الأفقي، وتستطيع التحليق بشكل عمودي من فوق السفن الحربية، وتستطيع هذه الطائرة المسيرة الهبوط على سطح الماء في الظروف الطارئة.

ذكرت وكالة “فارس” أن جيش البحر عرض كذلك منظومة تركيبية من الصواريخ والطوربيدات “سورن” ومنظومة رصد بحرية “جاسك -2”.

وأفادت بأن منظومة “سورن” تساعد في تحديد أماكن الغواصات وسرعتها بدقة متناهية بهامش خطأ ضئيل للغاية، بفضل المجسات المركبة فيها، دون الحاجة إلى استخدام منظومة “GBS”.

أما منظومة “جاسك – 2” فهي بمثابة مزيج من الصواريخ والطوربيدات وأنظمة الاتصالات وإدارة النيران، والتي تتفاعل مع بعضها البعض لمهاجمة الأهداف المعادية تحت سطح الماء