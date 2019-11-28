أردوغان: هناك من يحاول إظهار المذهبين السني والشيعي كدينين مختلفين

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من محاولات جهات لتعميق الشقاق بين المسلمين من خلال إبراز الاختلافات العرقية والدينية.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها، اليوم الخميس، خلال اختتام اجتماعات مجلس الشورى الديني السادس الذي تنظمه رئاسة الشؤون الدينية في العاصمة أنقرة: "لا نقيم وزنا للمفهوم العقائدي الذي يفصل الدين عن الحياة ويحصره في أنماط سلوكية معينة.. هنالك من يعمّق الشقاق بين المسلمين من خلال إبراز الاختلافات العرقية والمذهبية.. هناك محاولات من قبل جهات معنية لإظهار المذهبين السني والشيعي كدينين مختلفين".

وأضاف: "ساهمنا في اتخاذ العالم الإسلامي موقفا مشتركا ضد الهجمات التي تستهدف مقدسات المسلمين"، لافتا إلى أن مبدأ الشورى في الإسلام مهم لإيجاد حلول لقضايا العصر من منظور ديني وإنساني.