الأردن يعلن بدء محاكمة متهمين اطلقوا عبارات مسيئة في مباراة مع الكويت

بدأت السلطات الأردنية، اليوم الأربعاء، محاكمة متهمين اطلقوا عبارات مسيئة في مباراة جمعت المنتخبين الأردني والكويتي.

وبحسب وكالة "بترا" الرسمية الأردنية للأنباء، فأن "رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري علي المبيضين، وبحضور مدعي عام المحكمة القاضي العسكري الرائد امجد تادرس، قرر البدء بمحاكمة أربعة متهمين اطلقوا عبارات مسيئة في مباراة الأردن والكويت".

ووجه القاضي، بحسب "بترا" تهمة القيام بـ"أعمال من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة أخرى وتعريض الأردنيين لأعمال ثأرية، ورفعها ليوم الأحد المقبل لسماع عدد من شهود إثبات النيابة العامة".

وأعلنت السلطات الأردنية، الشهر الماضي، القبض على شخصين من المشجعين الذين أطلقوا عبارات مسيئة ضد الكويت خلال مباراة المنتخبين الأردني والكويتي في عمان ضمن تصفيات مونديال قطر، وتناقل ناشطون مقاطع فيديو تضمنت هتافات للطاغية المقبور صدام حسين.