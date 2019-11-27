الصين: سياسة واشنطن "الأنانية" في الشرق الأوسط عامل عدم الاستقرار

نددت الصين بالسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط ووصفتها بأنها "أنانية"، ملقية باللوم على واشنطن في زعزعة الاستقرار بالمنطقة المضطربة، حيث كثفت بكين استثماراتها في السنوات الأخيرة.

وجاءت هذه التصريحات على لسان تشن شياو دونغ، مساعد وزير الخارجية، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في منتدى الأمن بالشرق الأوسط المنعقد في بكين.

وقال تشن شياو دونغ، إن "الوضع في الشرق الأوسط اليوم بعيد عن السلام والتوترات في المناطق الساخنة في ازدياد وعدم الاستقرار السياسي والأزمات مستمرة في الإضرار بدول في المنطقة".

وأضاف أنه "من ناحية ثانية، تتبع الولايات المتحدة، القوة العظمى الوحيدة في العالم والقوة ذات النفوذ الهائل في المنطقة، سياسة أنانية أحادية الجانب".

وشدد الدبلوماسي الصيني على أن هذه السياسة الأمريكية "تحابي الأقوياء على حساب الضعفاء، مما شكل عاملا أساسيا في وصول المنطقة إلى مأزق أمني".

من جانبه، قال النائب السابق لرئيس الوزراء الأردني، جواد العناني، في كلمة افتتاحية بالمنتدى نفسه: "نأمل أن تلعب الصين دورا أكبر في الأمن السياسي والاقتصادي بالمنطقة".

وانتقد الكثير من المجتمعين واشنطن بسبب دعمها لإسرائيل الساعية لعرقلة عملية السلام، بما في ذلك قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال وزير الشؤون الخارجية الموريتاني السابق، أحمد ولد تكدي، في كلمة له: "استفادت كل من الصين وروسيا من المشاعر المعادية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط لأن النخب الحاكمة والناس العاديين يأملون في رؤية بديلة للهيمنة الأمريكية".