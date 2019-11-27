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إسرائيل: ستسقط علينا صواريخ من العراق ولبنان وسوريا لو حاربتنا إيران ويعترف اننا اضعف منها


حذر جنرال إسرائيلي من خطورة مواجهة إيران، في حال دخول بلاده في حرب حقيقية معها، مرجحا ان تتعرض إسرائيل إلى قصف صاروخي من العراق ولبنان وسوريا.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن "الجنرال الإسرائيلي، تسيفيكا حيموفيتش، قد حذر من مواجهة مرتقبة مع إيران، بدعوى أن بلاده ليست جاهزة فعليا لتلك الحرب"،

مبينة أن "الجنرال تسيفيكا حيموفيتش، قائد سلاح الدفاع الجوي الإسرائيلي السابق قد أوضح أن بلاده ربما تكون أضعف من إيران، لأنه في حال الهجوم على بلاده، فإنه ستسقط آلاف الصواريخ، ولن تتمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها بشكل كامل، حتى ولو لدى إسرائيل كميات كبيرة من مضادات الصواريخ".

ونقلت الصحيفة العبرية عن حيموفيتش قوله، أنه "في حال استهداف إيران لمصنع في مدينة حيفا شمالي إسرائيل، فهذا معناه إعلان حرب فعلية، خاصة وأن إيران ستهاجم من جميع الاتجاهات، حيث سيقف معها حزب الله اللبناني وكذلك سوريا والعراق وكل منها سيفتح جبهة ضد إسرائيل".

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