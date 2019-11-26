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ايران تنفي تخطيط قادتها العسكريين للهجوم على أرامكو السعودية


نفى مصدر إيراني مطلع ، اليوم الثلاثاء، صحة التقرير الذي نشرته وكالة "رويترز" بشأن تخطيط وتنفيذ قادة عسكريين للهجوم على منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية.

ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية عن المصدر قوله، إن "التقرير الذي نشرته رويترز حول قرار إيران الهجوم على أرامكو، كاذب ومجرد أوهام لا أساس لها"، مضيفا أن "التقرير تحرك هادف لإيجاد شرخ بين الدول الإسلامية في المنطقة وتعميق الخلاف بينها".

ونشرت وكالة "رويترز" البريطانية، يوم امس الاثنين، تقريرا وصفته بالخاص، كشفت من خلاله أسرار "هجوم إيران على السعودية من التخطيط إلى التنفيذ".

وقالت في التقرير إنه وقبل 4 أشهر من تعطيل سرب من الطائرات المسيرة والصواريخ أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط بالسعودية، تجمع مسؤولون أمنيون إيرانيون في مجمع شديد التحصين في طهران، وكان بين الحاضرين قيادات عليا في "الحرس الثوري" الذي يمثل فرع النخبة في المؤسسة العسكرية الإيرانية وتشمل اختصاصاته تطوير الصواريخ والعمليات السرية.

 

وأكدت المصادر أن أصحاب الآراء المتشددة تحدثوا في الاجتماع عن مهاجمة أهداف ذات قيمة عالية بما في ذلك القواعد العسكرية الأمريكية، إلا أن الاجتماع تمخض عنه في النهاية خطة لا تصل إلى حد المواجهة الصريحة التي يمكن أن تسفر عن رد أمريكي مدمر، حيث اختارت إيران بدلا من ذلك استهداف منشآت نفطية في السعودية حليفة الولايات المتحدة، وهو اقتراح ناقشه كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين في ذلك الاجتماع في شهر مايو وفي 4 اجتماعات على الأقل تلته.

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