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انتهاك المجال الجوي لواشنطن وانطلاق مقاتلات أمريكية وغلق البيت الأبيض


أفاد مسؤولون وشبكة تلفزيون بأنباء عن انتهاك المجال الجوي فوق واشنطن وانطلاق مقاتلات وإغلاق البيت الأبيض.

وبحسب شبكة "أن بي سي" تم وضع البيت الأبيض يوم الثلاثاء قيد الإغلاق، حيث تم إرسال طائرات مقاتلة في واشنطن عقب انتهاك المجال الجوي، حسبما قال مسؤولون في أجهزة إنفاذ القانون للشبكة.

كما ذكرت شبكة "أن بي سي" أن حالة تأهب أمني رفعت في مبنى الكابيتول.

ولم ترد شرطة العاصمة الأمريكية والمخابرات الأمريكية على الفور على طلبات بالتعليق. ولم يقدم البيت الأبيض تعليقا على الفور.

وأعلنت قيادة المنطقة الشمالية الأميركية أن القوات الجوية تتعامل مع تحذير أمني في سماء واشنطن.

 

 

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انتهاك المجال الجوي لواشنطن وانطلاق مقاتلات أمريكية وغلق البيت الأبيض
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