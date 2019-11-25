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مسؤول برلماني: روحاني يقبل استقالة وزير الزراعة


اعلن عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي اكبر رنجبر زادة، ان رئيس الجمهورية حسن روحاني وافق على استقالة وزير الزراعة محمود حجتي.

وقال رنجبر زادة في تصريح لمراسل وكالة انباء فارس: ان رئيس الجمهورية وافق على استقالة وزير الجهاد الزراعي محمود حجتي.

واضاف: مع قبول استقالة وزير الجهاد الزراعي من قبل رئيس الجمهورية، انتفى موضوع استجواب وزير الجهاد الزراعي من قبل مجلس الشورى المقررة يوم غد الثلاثاء، وان المجلس سيواصل غدا جدول اعماله الاعتيادي.

وكان 37 نائبا في مجلس الشورى الاسلامي قد تقدموا بطلب الاسبوع الماضي لاستجواب وزير الجهاد الزراعي، حيث قام حجتي بتقديم استقالة قبل جلسة الاستجواب.

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