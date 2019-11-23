الأمن الجزائري يعتقل عشرات المعارضين للانتخابات الرئاسية

أقدمت قوات الأمن الجزائرية، السبت، على اعتقال عشرات الأشخاص المعارضين للانتخابات الرئاسية في عدة مدن.

وذكرت وسائل إعلام، ان "رجال الشرطة اعتقلوا في مدينة باتنة عدداً من المحتجين، الذين حاولوا الاعتراض على قدوم المترشح عبد المجيد تبون إلى مدينتهم لتنظيم تجمع انتخابي".

وأضافت أنه "في مدينتي تيارت وسكيكدة، جرى اعتقال 35 شخصاً بعد اعتراضهم على تنظيم مسيرة مساندة للانتخابات."

وتتواصل الاحتجاجات المعارضة لانتخابات 12 كانون الاول المقبل يومي الثلاثاء والجمعة، فيما تؤكد قيادة الجيش الجزائري وجود "هبة شعبية" مؤيدة لتنظيم الاقتراع الذي يتنافس فيه خمسة مرشحين.