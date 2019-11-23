السودان.. إحالة ثلّة من كبار ضباط المخابرات على التقاعد

أصدرت محكمة أمريكية في ولاية فرجينيا حكما بالسجن 19 عاما بحق موظف سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بعد إدانته بالتجسس لصالح الصين.

وتشير مواد التحقيق إلى أن الأميركي جيري تشوان شينغ لي (55 عاما) ترك وظيفته في وكالة الاستخبارات المركزية عام 2007 وانتقل إلى مدينة هونغ كونغ الصينية ذات الحكم الذاتي، بحسب "روسيا اليوم".

وفي عام 2010 عرض عليه عميلان في الاستخبارات الصينية 100 ألف دولار مقابل معلومات اطلع عليها خلال فترة خدمته في الوكالة الاستخباراتية الأميركية، وخلال الفترة بين 2010 و2013 تم تحويل مئات الآلاف من الدولارات إلى حسابه المصرفي مقابل ما قدمه من خدمات ومعلومات للصين.

ويشير ملف التحقيق إلى أنه من بين المعلومات التي قدمها إلى الصينيين كانت معلومات حساسة حول نشاط وكالة الاستخبارات المركزية، بما فيها أماكن لقاءات العملاء وأرقام الهواتف وتفاصيل أخرى.