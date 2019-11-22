الرئيس الصيني: لا نخشى الحرب مع امريكا

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، بأن بلاده تسعى لتفادي حرب تجارية مع امريكا، لكنها لا تخشى الرد حين تقتضي الضرورة.

وقال شي: "ننشد التوصل إلى اتفاق أولي على أساس الاحترام المتبادل والمساواة... حين تقتضي الضرورة سندافع، لكننا نعمل بنشاط في مسعى لمنع الحرب التجارية. لم نبدأ هذه الحرب التجارية وهي شيء لا نريده".

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن النزاع التجاري الممتد منذ فترة طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم يزيد المخاطر على الاقتصاد العالمي عبر تعطيل سلاسل التوريد، وتقليص الاستثمار وكبح ثقة الشركات.

وقال خبراء تجاريون ومقربون من البيت الأبيض إن إتمام الاتفاق المبدئي قد يؤجل حتى العام القادم، مع طلب بكين إلغاء أكثر شمولا للرسوم الجمركية ورد واشنطن بالمزيد من الطلبات من جانبها.