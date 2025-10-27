ارتفاع باسعار النفط العراقي في الاسواق العالمية

سجلت أسعار النفط العراقي، اليوم الإثنين (27 تشرين الأول 2025)، ارتفاعا خلال التعاملات الأسبوعية في السوق العالمية.

ووفقا لبيانات ، فقد ارتفع خام البصرة المتوسط إلى 65.85 دولارا للبرميل، بينما سجل خام البصرة الثقيل 64.70 دولارا للبرميل، بنسبة تغير بلغت +0.76 لكليهما.

وفيما يتعلق بأسعار النفط العالمية، سجل خام برنت البريطاني 66.41 دولارا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 61.93 دولارا للبرميل، بنسبة تغير بلغت +0.43 و +0.47 على التوالي.