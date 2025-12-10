توضيح رسمي حول أسباب تأخر رواتب المتقاعدين

كشف صندوق تقاعد موظفي الدولة، اليوم الأربعاء، عن أسباب تأخر الرواتب التقاعدية خلال الأشهر الماضية.

وقال مدير عام الصندوق حيدر جاسم حمزة في تصريح صحفي إن "أغلب التأخير في صرف الرواتب التقاعدية يعود لأسباب فنية أو جرد من المصارف الحكومية، نافياً وجود أي أزمة مالية تتعلق بصرف رواتب المتقاعدين الشهرية".

وتابع أن "ما حدث من تأخير هو حالة استثنائية ولا أعتقد أنه سيتكرر خلال الأشهر المقبلة"، مشيرا إلى أن "صندوق التقاعد يعمل على صرف الرواتب قبل موعدها المحدد بيومين".

وأضاف أن "الأزمة المالية لن تؤثر على صرف الرواتب التقاعدية، لأن صندوق التقاعد يمول الرواتب من الموارد الذاتية، بينما رواتب هيئة التقاعد ممولة بالكامل من الموازنة الاتحادية العامة"، مردفا: "نطمئن جميع السادة المتقاعدين أن التأخير فني ولا علاقة له بالأزمة المالية في صرف الرواتب الشهرية".