الصفحة الاقتصادية

توضيح رسمي حول أسباب تأخر رواتب المتقاعدين


كشف صندوق تقاعد موظفي الدولة، اليوم الأربعاء، عن أسباب تأخر الرواتب التقاعدية خلال الأشهر الماضية.

وقال مدير عام الصندوق حيدر جاسم حمزة في تصريح صحفي إن "أغلب التأخير في صرف الرواتب التقاعدية يعود لأسباب فنية أو جرد من المصارف الحكومية، نافياً وجود أي أزمة مالية تتعلق بصرف رواتب المتقاعدين الشهرية".

وتابع أن "ما حدث من تأخير هو حالة استثنائية ولا أعتقد أنه سيتكرر خلال الأشهر المقبلة"، مشيرا إلى أن "صندوق التقاعد يعمل على صرف الرواتب قبل موعدها المحدد بيومين".

وأضاف أن "الأزمة المالية لن تؤثر على صرف الرواتب التقاعدية، لأن صندوق التقاعد يمول الرواتب من الموارد الذاتية، بينما رواتب هيئة التقاعد ممولة بالكامل من الموازنة الاتحادية العامة"، مردفا: "نطمئن جميع السادة المتقاعدين أن التأخير فني ولا علاقة له بالأزمة المالية في صرف الرواتب الشهرية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
توضيح رسمي حول أسباب تأخر رواتب المتقاعدين
إرتفاع أسعار النفط وسط تقييم الأسواق لمفاوضات أوكرانيا وترقب بيانات المخزونات الأمريكية
هيئة المنافذ الحدودية: ضبط شاحنتين معدتين للتهريب في منفذ المنذرية
عودة الإنتاج لحقل غرب القرنة 2 بعد توقفه بسبب تسرب
توقف انتاج النفط بـ"الكامل" في حقل غرب القرنة2 بسبب تسرب في خط أنابيب للتصدير
هيئة الأوراق المالية تحذر من مواقع وشركات تروج لبيع وشراء الأسهم دون ترخيص
وزارة المالية تعلن تمويل الدفعة السابعة من مستحقات الفلاحين
الجهاز المركزي يعلن عن نتائج أنشطته الرقابية والتفتيشية لشهر تشرين الثاني 2025
المالية ترد بالأرقام: الرواتب 6 تريليونات شهريا.. لا صحة لرقم الـ8.5 تريليون
الأزمة المالية في العراق "تتفجر" قبل أيام من تظاهرة 15 كانون الأول: وصلنا إلى مرحلة خطيرة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك