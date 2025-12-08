هيئة الأوراق المالية تحذر من مواقع وشركات تروج لبيع وشراء الأسهم دون ترخيص

حذّر رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص، اليوم الاثنين، من منصات تداول تروّج لبيع وشراء الأسهم من دون ترخيص غير مرخصة داخل العراق، داعياً المواطنين والمستثمرين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم التعامل معها، حيث ذكر الهيمص، في بيان، إنه "حرصاً من هيئة الأوراق المالية على حماية حقوق المستثمرين وتعزيز بيئة استثمارية آمنة ومنظمة، لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار بعض المواقع الإلكترونية والشركات التي تروّج لأنشطة بيع وشراء الأسهم في أسواق مالية عالمية من دون الحصول على أي ترخيص داخل العراق".

كذلك أكد، أن "هيئة الأوراق المالية تخلي مسؤوليتها القانونية والإدارية بشكل كامل عن أي تعامل أو ضرر قد يلحق بالمستثمرين نتيجة التعامل مع هذه الجهات غير المرخصة لكون هذا النوع من الأنشطة يقع خارج الصلاحيات القانونية للهيئة ولا يخضع لرقابتها أو إشرافها".

فيما دعا المواطنين والمستثمرين، إلى "ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم التعامل مع أي جهة أو منصة لم تمنح ترخيصاً رسمياً داخل العراق حفاظاً على أموالهم وسلامة استثماراتهم، والاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات والتأكد من قانونية الجهات التي يتعاملون معها بما يسهم في بناء سوق مالية عراقية آمنة ومتطورة".