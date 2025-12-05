وزارة التخطيط تستعد لإطلاق استراتيجية مكافحة الفقر 2026 - 2030

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، انخفاض نسبة الفقر مقارنة بالسنوات السابقة، فيما أشارت الى مواصلتها التحضيرات لاطلاق استراتيجية مكافحة الفقر 2026-2030، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية، إن "معدلات الفقر في العراق شهدت انخفاضاً واضحاً خلال العام الحالي 2025، نتيجة سلسلة من السياسات والاجراءات الحكومية المنفذة ضمن استراتيجية مكافحة الفقر".

كما اوضح ان "آخر مسح نفذته وزارة التخطيط عبر الجهاز المركزي للاحصاء اظهر انخفاض نسبة الفقر الى نحو 17%، بعد ان كانت 23% في عام 2022، وهو تراجع تحقق بفضل الاجراءات الحكومية ضمن استراتيجية مكافحة الفقر".

فيما أشار الى أن "هذا الانخفاض جاء نتيجة دعم ملف الامن الغذائي من خلال تأمين السلة الغذائية لمفردات البطاقة التموينية، وتوسعة الشمول في شبكة الحماية الاجتماعية، وتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي عبر تحويل عدد من المستفيدين الى موظفين في بعض مؤسسات الدولة".

واضاف أن "استراتيجية مكافحة الفقر تضمنت ايضاً منحاً مالية مقطوعة للاسر التي لديها ابناء في المدارس لمنع التسرب وضمان استمرارهم في التعليم، الى جانب توفير دعم وتسهيلات صحية للفئات الفقيرة، وانجاز مشاريع مستشفيات في المناطق الاشد فقراً".

كذلك لفت الى أن "صندوق دعم المناطق الاكثر فقراً نفذ خلال السنوات الماضية مشاريع خدمية في عدد من المحافظات، فضلاً عن دور الصندوق الاجتماعي للتنمية التابع لوزارة التخطيط، والذي نجح في تنفيذ مئات المشاريع في اكثر من 500 قرية في عموم البلاد، شملت بناء مدارس ومراكز صحية، ومد شبكات مياه وكهرباء، وتعبيد طرق حيوية".

واكد أن "وزارة التخطيط تواصل تحضيراتها لاطلاق استراتيجية مكافحة الفقر للسنوات 2026–2030، والتي ستستمر في تبني الخطوات التي أثبتت نجاحها في الاستراتيجيتين السابقتين، وصولاً الى تحقيق الاهداف الوطنية في تقليل نسب الفقر وتعزيز التنمية المستدامة".