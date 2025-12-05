مصرف الرشيد يعلن فتح فروعه بالمطارات خلال أيّام العطل لتسلّم المسافرين مخصصاتهم من الدولار

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الجمعة، عن فتح فروعه بالمطارات خلال أيّام الجمعة والعطل لتسلّم المسافرين مخصصاتهم من الدولار، حيث ذكر المصرف في بيان، أن "المصرف يعلن عن استمرار عمل فروعه في مطارات بغداد والنجف والبصرة خلال أيّام الجمعة والعطل الرسمية، وذلك لتسهيل تسلّم المسافرين لمخصصاتهم من الدولار وفق تعليمات بيع العملة". كذلك أوضح المصرف أن "فتح الفروع داخل المطارات يهدف الى تسهيل وتسريع إجراءات السفر"، داعيا "المسافرين إلى مراجعة الفروع المتاحة داخل المطارات للحصول على الدولار".



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام