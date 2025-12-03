الصفحة الاقتصادية

الهيئة العامة للجمارك: إجراءاتنا الحالية أصبحت ضمن المواصفات العالمية


 

 

أكدت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، أن العراق يطبق معايير WCO و WTOويتجه لعضوية دولية فاعلة، فيما بينت أن الإجراءات الحالية أصبحت ضمن المواصفات العالمية، حيث ذكر مدير مشروع أتمتة وتحديث الجمارك، محمد مازن للوكالة الرسمية، إن "برنامج الأسيكودا منشأ بالأمم المتحدة، والآن نحن منفتحون على جميع المنظمات الدولية"، لافتا إلى أن "أهم ما حققه البرنامج هو أن الإجراءات الحالية أصبحت ضمن المواصفات العالمية التي وضعتها منظمة الجمارك العالمية (WCO) ومنظمة التجارة العالمية (WTO) ".

وأضاف أن "العراق يطبق حالياً جميع الستاندرات المطلوبة، وأصبح التواصل مع تلك المنظمات مباشراً"، مؤكداً أن "العمل جارٍ للمضي نحو أن يكون العراق عضواً فاعلاً في منظمة الجمارك العالمية خلال الفترة المقبلة".

كما أوضح مازن أن "الوثائق التي يصدرها نظام الأسيكودا تعد وثائق قياسية عالمية، ما يمهد إلى تسهيل التواصل مع المنظمات الدولية وجعل الإجراءات أكثر انسيابية خلال المرحلة المقبلة".

