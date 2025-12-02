مصرف الرافدين: منح نحو 55 مليار دينار لمبادرة \"ريادة\" عبر 41 دفعة

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن منح نحو 55 مليار دينار لمبادرة "ريادة" من خلال 41 دفعة، حيث ذكر بيان للمصرف، أنه "تم رفع الدفعة الواحدة والاربعين من مبادرة الريادة والتميز لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبمبلغ إجمالي قدره 1 مليار دينار عراقي وبعدد 82 قيداً ".

وأضاف البيان، أن "هذه الدفعة تأتي استمراراً للجهود الرامية إلى تمويل روّاد الأعمال والشباب ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي".

كما لفت إلى، أن "عدد القيود الممولة بلغت 4205 قيود والقيمة الكلية للمبالغ الممنوحة لغاية الآن بلغت54.941.000.000 دينار، مما يعكس التزام المصرف بدعم المشاريع الريادية المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني".