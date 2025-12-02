النفط يرتفع طفيفاً وبرنت يصل إلى 63 دولاراً للبرميل

سجلت أسعار النفط في الأسواق العالمية، اليوم الثلاثاء ( 2 كانون الأول 2025 )، ارتفاعاً طفيفاً، مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية التي جددت المخاوف بشأن سلامة خطوط إمداد الطاقة.

وبلغ سعر برميل خام برنت مع بداية جلسة التداول العالمية ما يقارب 63.24 دولاراً، فيما وصل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط (WTI) إلى حوالي 59.42 دولاراً، محققاً مكاسب محدودة.

وعزت أوساط اقتصادية هذا الصعود الجزئي إلى عوامل جيوسياسية، أبرزها المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها خطوط النقل في مناطق الإنتاج الرئيسة، مما يعيد تسليط الضوء على هشاشة التوازن بين العرض والطلب في السوق النفطية.

ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من قرار تحالف «أوبك بلس» بالإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير للربع الأول من عام 2026، في خطوة تهدف التحالف من خلالها إلى تجنب حدوث فائض في المعروض النفطي والحفاظ على استقرار السوق.