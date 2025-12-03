وزارة العمل: إطلاق الخطة الوطنية للتمكين الاقتصادي لإدماج ذوي الإعاقة وضمان صحتهم

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق الخطة الوطنية للتمكين الاقتصادي لإدماج ذوي الإعاقة وضمان صحتهم وتعليمهم، حيث ذكرت وزارة العمل في بيان، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، أطلق خطة واستراتيجية وطنيتين تعدان نقلة نوعية في مسار دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق، وذلك خلال كلمته في الاحتفالية المركزية التي نظمتها هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة".

كذلك أكد الأسدي، بحسب البيان، أن "الخطة الوطنية للتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2029) تمثل تحولاً من نهج الإعانات إلى منهج التمكين الاقتصادي الحقيقي، عبر تحديث التشريعات، وتمكين الهيئة المختصة، وإنشاء قواعد بيانات حديثة، وتجديد نظام الحماية الاجتماعية، ودعم العيش المستقل، وتهيئة بيئة خالية من العوائق، وتطوير المهارات، وتحفيز سوق العمل، وتعزيز الوعي المجتمعي"، مشيرا إلى أن "الخطة ترسم مساراً وطنياً لرفع المشاركة الاقتصادية، وخفض الفقر، وزيادة الإنتاجية، وبناء اقتصاد أكثر شمولاً وعدالة".

كما أوضح الأسدي أن "الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة 2026 تشكل إطاراً شاملاً يضمن حقوق الأطفال والشباب ذوي الإعاقة في الصحة والتعليم والحماية والمشاركة المجتمعية، من خلال خدمات صحية متكاملة، وتعليم دامج، وحماية اجتماعية عادلة، وبنية تحتية ميسرة، ووصول رقمي، فضلاً عن دعم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام متابعة يضمن التنفيذ الفعلي بالتعاون مع الشركاء".

فيما جدد الوزير تحيته الى "الأشخاص ذوي الإعاقة في عموم العراق"، مؤكّداً أن "عزيمتهم وصبرهم وإصرارهم يمثل مصدر إلهام يومياً، ويبرهن أن الإرادة أقوى من القيود، وأنهم ليسوا فئة هامشية بل شركاء حقيقيون في بناء حاضر الوطن وصناعة مستقبله".