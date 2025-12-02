العراق يمنع استيراد 6 محاصيل زراعية بينها الطماطم

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، منع استيراد 6 محاصيل زراعية لوفرة الإنتاج المحلي.

وقالت الوزارة في بيان إنه "تقرر منع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية؛ تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري للاقتصاد؛ بهدف دعم المنتج المحلي وحماية الفلاح، بعد أن أظهرت المؤشرات وفرة كبيرة في الإنتاج المحلي لهذه المحاصيل".

وبينت، ان المحاصيل التي تقرر منع استيرادها، هي: "الطماطم، اللهانة، القرنابيط، الخس، الشلغم، والشوندر".