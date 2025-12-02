وزارة التخطيط: انخفاض معدل النمو السكاني ولا حاجة لتشريع قانون تحديد النسل

صرّحت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض معدل نمو السكان من (3-2.5) بالمئة وفقاً للتعداد السكاني، فيما أكدت عدم الحاجة إلى تشريع قانون يحدد النسل، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية، إن "هناك انخفاضاً في معدل النمو السنوي للسكان وفقاً لمؤشرات التعداد، ففي عام 2010 كانت نسبة النمو 3%، وفي التعداد السكاني الأخير سجلنا تراجعاً إلى 2.5%"، مبيناً أن "قراءات الخبراء في مجال الديموغرافيا تتوقع انخفاض النسبة خلال السنوات العشر المقبلة إلى ما دون 2%"، وتابع: "لذلك، ووفقاً للمؤشرات المذكورة آنفاً، لا يستدعي الأمر أن نتجه نحو تشريع لتنظيم النسل أو تحديده".

كما أوضح أن "الأسر حديثة التكوين باتت تكتفي بطفل أو طفلين، باعتبار أن هناك وعياً وإدراكاً لأهمية تنظيم الأسرة، وبالتالي أعتقد أننا لسنا بحاجة الآن، وعلى المدى المنظور، إلى قانون لتحديد النسل في العراق".