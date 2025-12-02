الصفحة الاقتصادية

وزارة التخطيط: انخفاض معدل النمو السكاني ولا حاجة لتشريع قانون تحديد النسل


 

صرّحت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض معدل نمو السكان من (3-2.5) بالمئة وفقاً للتعداد السكاني، فيما أكدت عدم الحاجة إلى تشريع قانون يحدد النسل، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية، إن "هناك انخفاضاً في معدل النمو السنوي للسكان وفقاً لمؤشرات التعداد، ففي عام 2010 كانت نسبة النمو 3%، وفي التعداد السكاني الأخير سجلنا تراجعاً إلى 2.5%"، مبيناً أن "قراءات الخبراء في مجال الديموغرافيا تتوقع انخفاض النسبة خلال السنوات العشر المقبلة إلى ما دون 2%"، وتابع: "لذلك، ووفقاً للمؤشرات المذكورة آنفاً، لا يستدعي الأمر أن نتجه نحو تشريع لتنظيم النسل أو تحديده".

كما أوضح أن "الأسر حديثة التكوين باتت تكتفي بطفل أو طفلين، باعتبار أن هناك وعياً وإدراكاً لأهمية تنظيم الأسرة، وبالتالي أعتقد أننا لسنا بحاجة الآن، وعلى المدى المنظور، إلى قانون لتحديد النسل في العراق".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة التخطيط: انخفاض معدل النمو السكاني ولا حاجة لتشريع قانون تحديد النسل
مصرف الرافدين: منح نحو 55 مليار دينار لمبادرة \"ريادة\" عبر 41 دفعة
النفط توجه دعوات لشركات أمريكية لإدارة حقل غرب القرنة/2
بالأرقام.. خبير يكشف حجم الإيرادات النفطية وغير النفطية والعجز المالي في العراق
تحالف "أوبك+" يتفق على إبقاء إنتاج النفط دون تغيير لعام 2026
مديرية الجمارك العامة: أهمية التنسيق المؤسساتي وتطوير الآليات القانونية في القضايا الجمركية
مجلس هيئة المنافذ الحدودية يصدر أربعة قرارات منها الاعتراف بمنفذ دولي
وزارة التجارة تنفي اختفاء 934 مليار دينار من الوزارة!
وزارة التخطيط: انخفاض معدلات التضخم خلال الشهر الماضي
الذهب يرتفع والدولار يتراجع مع تعزز توقعات خفض الفائدة الأمريكية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك