أسعار النفط : مكاسب أسبوعية 2% بدعم من خفض الفائدة الأميركية

تتجه أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في بداية التعاملات، اليوم الجمعة، لتحقيق مكاسب أسبوعية تقترب من 2%، مدعومة بتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة، إذ لم يطرأ تغير يذكر على الأسعار عند فتح السوق، حيث ارتفع خام برنت ستة سنتات أو 0.09% إلى 63.32 دولاراً للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات أو 0.07% إلى 59.71 دولاراً للبرميل. واستقرت عقود الخامين على ارتفاع بنحو 1% في جلسة التداول السابقة.



