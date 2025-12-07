الجهاز المركزي يعلن عن نتائج أنشطته الرقابية والتفتيشية لشهر تشرين الثاني 2025

أعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، اليوم الأحد، عن نتائج أنشطته الرقابية والتفتيشية لشهر تشرين الثاني 2025، حيث ذكر بيان للجهاز، أنه "في إطار جهوده المستمرة لضمان جودة المنتجات وسلامة المستهلك وضمان العدالة في المعاملات التجارية، أعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، حصيلة إنجازاته الرقابية خلال شهر تشرين الثاني 2025، والتي تُظهر التزامه الراسخ بتطبيق أعلى المعايير القياسية في الأسواق المحلية".

كذلك أضاف البيان ان "الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة التي نفذها الجهاز، أسفرت عن تحقيق المؤشرات التالية:

أولاً: في مجال رقابة المعادن الثمينة:

- تنفيذ 208 زيارات تفتيشية لمحال الصاغة.

- فحص ووسم 3,298,505 طن من المصوغات الذهبية.

- فحص 41.8967 كيلوغراماً من المصوغات الفضية.

- معايرة 205 موازين خاصة بالصاغة.

ثانياً: في مجال معايرة الموازين والمقاييس:

- معايرة 127 ميزاناً جسرياً.

- معايرة 211 ميزاناً خاصة بالخباطات المركزية.

- معايرة 128 ميزاناً تجاريأً.

- معايرة 692 ذراع وقود في محطات التزويد لضمان الدقة والشفافية.

ثالثاً: في مجال فحص المركبات:

- التحقق من مطابقة 2078 مركبة للمواصفات القياسية المعتمدة.

رابعاً: في مجال الرقابة على المنتجات الغذائية والمصانع:

- إجراء 24 جولة تفتيشية لمراقبة تواريخ صلاحية المنتجات الغذائية المحلية.

- تنفيذ 358 زيارة تفتيشية للمعامل والمنشآت الصناعية.

كما أكد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فياض محمد عبد، بحسب البيان، أن "هذه الإنجازات تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز جودة الحياة وحماية المستهلك"، مبينا ان "الجهاز سيواصل تكثيف جهوده الرقابية والتفتيشية لضمان الامتثال للمواصفات القياسية في جميع القطاعات".

فيما عبّر عن "فخره واعتزازه البالغ بجهود كوادر وموظفي الجهاز المخلصين، الذين يبذلون جهوداً استثنائية في الميدان بمثابرة وإخلاص نادرين،" مؤكداً أن "تفانيهم وحرصهم على أداء واجبهم هو العمود الفقري لهذه الإنجازات الوطنية الملموسة".

وأوضح، "أن الدأب والمثابرة التي يتحلّى بها فريق العمل هي سر تفوقنا، وهي الضمانة الحقيقية لاستمرار مسيرة الرقابة الجادة والفاعلة في خدمة وطننا ومواطنينا"، مشيداً "بالتعاون المثمر بين الجهاز والجهات المعنية المختلفة". كذلك لفت الى أن "هذه النتائج ستعكس التزام الجميع بالارتقاء بجودة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطن".