الصفحة الاقتصادية

الجهاز المركزي يعلن عن نتائج أنشطته الرقابية والتفتيشية لشهر تشرين الثاني 2025


 

 

أعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، اليوم الأحد، عن نتائج أنشطته الرقابية والتفتيشية لشهر تشرين الثاني 2025، حيث ذكر بيان للجهاز، أنه "في إطار جهوده المستمرة لضمان جودة المنتجات وسلامة المستهلك وضمان العدالة في المعاملات التجارية، أعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، حصيلة إنجازاته الرقابية خلال شهر تشرين الثاني 2025، والتي تُظهر التزامه الراسخ بتطبيق أعلى المعايير القياسية في الأسواق المحلية".

كذلك أضاف البيان ان "الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة التي نفذها الجهاز، أسفرت عن تحقيق المؤشرات التالية:

أولاً: في مجال رقابة المعادن الثمينة:

 

- تنفيذ 208 زيارات تفتيشية لمحال الصاغة.

 

- فحص ووسم 3,298,505 طن من المصوغات الذهبية.

 

- فحص 41.8967 كيلوغراماً من المصوغات الفضية.

 

- معايرة 205 موازين خاصة بالصاغة.

 

ثانياً: في مجال معايرة الموازين والمقاييس:

 

- معايرة 127 ميزاناً جسرياً.

 

- معايرة 211 ميزاناً خاصة بالخباطات المركزية.

 

- معايرة 128 ميزاناً تجاريأً.

 

- معايرة 692 ذراع وقود في محطات التزويد لضمان الدقة والشفافية.

 

ثالثاً: في مجال فحص المركبات:

 

- التحقق من مطابقة 2078 مركبة للمواصفات القياسية المعتمدة.

 

رابعاً: في مجال الرقابة على المنتجات الغذائية والمصانع:

 

- إجراء 24 جولة تفتيشية لمراقبة تواريخ صلاحية المنتجات الغذائية المحلية.

 

- تنفيذ 358 زيارة تفتيشية للمعامل والمنشآت الصناعية.

كما أكد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فياض محمد عبد، بحسب البيان، أن "هذه الإنجازات تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز جودة الحياة وحماية المستهلك"، مبينا ان "الجهاز سيواصل تكثيف جهوده الرقابية والتفتيشية لضمان الامتثال للمواصفات القياسية في جميع القطاعات".

فيما عبّر عن "فخره واعتزازه البالغ بجهود كوادر وموظفي الجهاز المخلصين، الذين يبذلون جهوداً استثنائية في الميدان بمثابرة وإخلاص نادرين،" مؤكداً أن "تفانيهم وحرصهم على أداء واجبهم هو العمود الفقري لهذه الإنجازات الوطنية الملموسة".

وأوضح، "أن الدأب والمثابرة التي يتحلّى بها فريق العمل هي سر تفوقنا، وهي الضمانة الحقيقية لاستمرار مسيرة الرقابة الجادة والفاعلة في خدمة وطننا ومواطنينا"، مشيداً "بالتعاون المثمر بين الجهاز والجهات المعنية المختلفة". كذلك لفت الى أن "هذه النتائج ستعكس التزام الجميع بالارتقاء بجودة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطن".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الجهاز المركزي يعلن عن نتائج أنشطته الرقابية والتفتيشية لشهر تشرين الثاني 2025
المالية ترد بالأرقام: الرواتب 6 تريليونات شهريا.. لا صحة لرقم الـ8.5 تريليون
الأزمة المالية في العراق "تتفجر" قبل أيام من تظاهرة 15 كانون الأول: وصلنا إلى مرحلة خطيرة
المنافذ الحدودية: ضبط 240 ختماً غير مرخصة لأسماء أدوية بشرية في منفذ طريبيل
وزارة التجارة: قرب إطلاق تطبيق يتيح إنجاز معاملات المواطنين عبر الهاتف
وزارة التخطيط تستعد لإطلاق استراتيجية مكافحة الفقر 2026 - 2030
أسعار النفط : مكاسب أسبوعية 2% بدعم من خفض الفائدة الأميركية
وزارة العمل تعلن قرب إطلاق قروض النقل الجماعي
الاتحاد الدولي: العراق حقق قفزة كبيرة في سرعة عبور التجارة الدولية البرية
مصرف الرشيد يعلن فتح فروعه بالمطارات خلال أيّام العطل لتسلّم المسافرين مخصصاتهم من الدولار
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك