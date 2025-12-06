وزارة التجارة: قرب إطلاق تطبيق يتيح إنجاز معاملات المواطنين عبر الهاتف

أعلن وزير التجارة، أثير داوود الغريري، اليوم السبت، عن إطلاق أكثر من 60 خدمة رقمية قبل مطلع عام 2026، مؤكداً أن التطبيق الرسمي سيوفر للمواطنين إمكانية إنجاز معاملاتهم عبر الهاتف، حيث ذكر الغريري، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الوزارة ستشهد تحولاً كبيراً في مجال التحول الرقمي في مجالات مختلفة قبل بداية العام الجديد 2026، منها البطاقة التموينية، والتجارة الإلكترونية، وتسجيل شهادة المنشأ، وتسجيل الشركات"، مؤكداً "وجود أكثر من 60 خدمة ستُطلق عبر التطبيق الإلكتروني".

وأشار إلى أنه "سيتم تقديم خدمة مثالية للمواطن العراقي من خلال تطبيق للهاتف يشمل أكثر من 60 خدمة".

وأوضح، أن "إجراءات تسجيل الشركات ستكون بالكامل إلكترونية، ومع استكمال التحديث ستكون جميع إجراءات البطاقة التموينية إلكترونية، وسيكون تصديق شهادة المنشأ إلكترونياً من دون الحاجة إلى الذهاب من دولة إلى أخرى أو من محافظة إلى أخرى أو إلى ملحقية تجارية أو غيرها".

وتابع: "كذلك سيكون هناك موقع للتجارة الإلكترونية تسيطر عليه وزارة التجارة لحماية المنتج والمستهلك، وستكون جميع المحال المروجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرخصة كتسجيل الشركات، ولكن مع تبسيط الإجراءات".