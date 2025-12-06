الصفحة الاقتصادية

المنافذ الحدودية: ضبط 240 ختماً غير مرخصة لأسماء أدوية بشرية في منفذ طريبيل


 

صرّحت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط 240 ختماً لأسماء أدوية بشرية في منفذ طريبيل الحدودي، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "مديرية منفذ طريبيل الحدودي تمكنت، وبالتعاون مع مركز الجمرك والدوائر الساندة، من القبض على سائق عجلة أجرة بحوزته حقيبة سفر تحتوي على أختام تحمل أسماء شركات دوائية مختلفة، يبلغ عددها (240) ختماً، مُرسلة بصورة بريد من مكتب سياحي من دون حصولها على موافقات وزارة الصحة العراقية".

كما لفت إلى، أنه "تم تنظيم محضر ضبط، وإحالة السائق والعجلة والمضبوطات إلى مركز شرطة جمرك طريبيل، لغرض عرض الموضوع على أنظار قاضي تحقيق الرطبة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المنافذ الحدودية: ضبط 240 ختماً غير مرخصة لأسماء أدوية بشرية في منفذ طريبيل
وزارة التجارة: قرب إطلاق تطبيق يتيح إنجاز معاملات المواطنين عبر الهاتف
وزارة التخطيط تستعد لإطلاق استراتيجية مكافحة الفقر 2026 - 2030
أسعار النفط : مكاسب أسبوعية 2% بدعم من خفض الفائدة الأميركية
وزارة العمل تعلن قرب إطلاق قروض النقل الجماعي
الاتحاد الدولي: العراق حقق قفزة كبيرة في سرعة عبور التجارة الدولية البرية
مصرف الرشيد يعلن فتح فروعه بالمطارات خلال أيّام العطل لتسلّم المسافرين مخصصاتهم من الدولار
وزارة العمل: إطلاق الخطة الوطنية للتمكين الاقتصادي لإدماج ذوي الإعاقة وضمان صحتهم
الهيئة العامة للجمارك: إجراءاتنا الحالية أصبحت ضمن المواصفات العالمية
سوق العملة:  الدولار يتراجع مجددا في السوق المحلي هذا اليوم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك