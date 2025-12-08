الصفحة الاقتصادية

وزارة المالية تعلن تمويل الدفعة السابعة من مستحقات الفلاحين


 

 

اعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، تمويل الدفعة السابعة من مستحقات الفلاحين، حيث ذكر بيان للوزارة، ان "دائرة المحاسبة باشرت تمويل مبلغ مقداره (233,999,993,760) دينار في الحساب الجاري لوزارة التجارة وذلك عن تسديد مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصولي (الحنطة والشلب) للموسم الزراعي 2025، وتمثل هذه المبالغ الدفعة السابعة من المستحقات".

كذلك اضاف ان "إجراءات التمويل تمت استناداً إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذاً لتوجيهات وزيرة المالية، وذلك في إطار التزام الحكومة بدعم القطاع الزراعي وضمان حقوق المزارعين وتسليم مستحقاتهم المالية بانتظام".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هيئة الأوراق المالية تحذر من مواقع وشركات تروج لبيع وشراء الأسهم دون ترخيص
وزارة المالية تعلن تمويل الدفعة السابعة من مستحقات الفلاحين
الجهاز المركزي يعلن عن نتائج أنشطته الرقابية والتفتيشية لشهر تشرين الثاني 2025
المالية ترد بالأرقام: الرواتب 6 تريليونات شهريا.. لا صحة لرقم الـ8.5 تريليون
الأزمة المالية في العراق "تتفجر" قبل أيام من تظاهرة 15 كانون الأول: وصلنا إلى مرحلة خطيرة
المنافذ الحدودية: ضبط 240 ختماً غير مرخصة لأسماء أدوية بشرية في منفذ طريبيل
وزارة التجارة: قرب إطلاق تطبيق يتيح إنجاز معاملات المواطنين عبر الهاتف
وزارة التخطيط تستعد لإطلاق استراتيجية مكافحة الفقر 2026 - 2030
أسعار النفط : مكاسب أسبوعية 2% بدعم من خفض الفائدة الأميركية
وزارة العمل تعلن قرب إطلاق قروض النقل الجماعي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك