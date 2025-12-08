وزارة المالية تعلن تمويل الدفعة السابعة من مستحقات الفلاحين

اعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، تمويل الدفعة السابعة من مستحقات الفلاحين، حيث ذكر بيان للوزارة، ان "دائرة المحاسبة باشرت تمويل مبلغ مقداره (233,999,993,760) دينار في الحساب الجاري لوزارة التجارة وذلك عن تسديد مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصولي (الحنطة والشلب) للموسم الزراعي 2025، وتمثل هذه المبالغ الدفعة السابعة من المستحقات".

كذلك اضاف ان "إجراءات التمويل تمت استناداً إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذاً لتوجيهات وزيرة المالية، وذلك في إطار التزام الحكومة بدعم القطاع الزراعي وضمان حقوق المزارعين وتسليم مستحقاتهم المالية بانتظام".