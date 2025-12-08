توقف انتاج النفط بـ"الكامل" في حقل غرب القرنة2 بسبب تسرب في خط أنابيب للتصدير

أفادت وكالة رويترز، اليوم الاثنين، بتوقف انتاج النفط بـ"الكامل" في حقل غرب القرنة2؛ وذلك بسبب تسرب في خط أنابيب للتصدير.

وقال مسؤولان في قطاع الطاقة بالعراق، لرويترز، إنه "تم ايقاف إنتاج النفط بالكامل في حقل غرب القرنة 2 الذي تمتلك لوك أويل الروسية حصة كبيرة فيه وينتج حوالي 460 ألف برميل يوميا، وذلك بسبب تسرب في خط أنابيب للتصدير".

وحقل غرب القرنة 2 أحد أكبر حقول النفط في العالم إذ يمثل إنتاجه ما يقرب من 0.5 بالمئة من إنتاج النفط العالمي.