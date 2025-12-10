إرتفاع أسعار النفط وسط تقييم الأسواق لمفاوضات أوكرانيا وترقب بيانات المخزونات الأمريكية

إرتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء مع تقييم الأسواق للمفاوضات حول أوكرانيا، وترقب الأسواق لبيانات مخزونات الخام الأمريكية، إذ بحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، تقدمت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر يناير المقبل بنسبة 0.27% إلى 62.11 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر فبراير المقبل بنسبة 0.25% إلى 58.42 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.

ويوم أمس الثلاثاء انخفضت أسعار النفط بنحو 1% مع متابعة المستثمرين مباحثات السلام في أوكرانيا، وترقب قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

كما ذكر كبير محللي الطاقة في بنك DBS سوفرو ساركار: "تكافح أسواق النفط حاليا من أجل تحديد اتجاهها، مع ارتفاع طفيف ناتج عن انخفاض المخزونات الأمريكية كما أفاد معهد البترول الأمريكي".

فيما أظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 4.78 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من ديسمبر 2025، ومن المتوقع أن تظهر البيانات الرسمية اليوم تراجعا في مخزونات النفط الخام.