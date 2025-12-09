هيئة المنافذ الحدودية: ضبط شاحنتين معدتين للتهريب في منفذ المنذرية

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط شاحنتين براد معدة للتهريب محملة بمادة (البيض) في منفذ المنذرية، حيث ذكر المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان، أنه "انطلاقاً من حرص هيئة المنافذ الحدودية على حماية المنتج المحلي ومنع عمليات التهريب التي يسعى لها ضعاف النفوس . تمكنت مديرية منفذ المنذرية الحدودي، بناءً على المعلومات الواردة من رئيس الهيئة، وبالتعاون مع مركز الجمرك من ضبط شاحنتين براد داخل الحرم الجمركي مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد معدة للتهريب" .

كذلك أضاف انه "من خلال كشف البضاعة والتدقيق تبين وجود مادة (بيض المائدة، بيض التفقيس) يمنع استيرادها ودخوله البلاد حسب قرار المجلس الوزاري للاقتصاد من أجل حماية المنتج المحلي"، وتابع انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي واحالة العجلتين إلى مركز شرطة جمرك المنذرية لعرض الموضوع امام انظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".