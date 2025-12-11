الصفحة الاقتصادية

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لفائض سوق النفط عالميًّا في 2026


رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في ‏‏2026، وخفضت في الوقت نفسه تقديراتها لنمو الإمدادات في تقريرها ‏الشهري الأحدث الصادر اليوم الخميس، ما يعني انخفاضًا طفيفًا في ‏الفائض المتوقع في السوق للعام المقبل.‏

وبحسب وكالة "بلومبرج" الاقتصادية، توقعت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرًّا لها، أن يتجاوز المعروض ‏العالمي من النفط الطلب بمقدار 3.84 مليون برميل يوميًّا مقارنة بفائض ‏متوقع قدره 4.09 مليون برميل يوميًّا في تقريرها الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني.‏

وعدّلت الوكالة برفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام ‏والعام المقبل، نظرًا لتحسن توقعات الاقتصاد الكلي وانحسار المخاوف ‏بشأن الرسوم الجمركية إلى حد كبير".‏

وتوقّعت في الوقت نفسه أن يكون نمو المعروض أقل بقليل مما كان ‏متوقعًا سابقًا في الفترة 2025-2026 نتيجة لتأثير العقوبات المفروضة ‏على روسيا وفنزويلا على الصادرات"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لفائض سوق النفط عالميًّا في 2026
توضيح رسمي حول أسباب تأخر رواتب المتقاعدين
إرتفاع أسعار النفط وسط تقييم الأسواق لمفاوضات أوكرانيا وترقب بيانات المخزونات الأمريكية
هيئة المنافذ الحدودية: ضبط شاحنتين معدتين للتهريب في منفذ المنذرية
عودة الإنتاج لحقل غرب القرنة 2 بعد توقفه بسبب تسرب
توقف انتاج النفط بـ"الكامل" في حقل غرب القرنة2 بسبب تسرب في خط أنابيب للتصدير
هيئة الأوراق المالية تحذر من مواقع وشركات تروج لبيع وشراء الأسهم دون ترخيص
وزارة المالية تعلن تمويل الدفعة السابعة من مستحقات الفلاحين
الجهاز المركزي يعلن عن نتائج أنشطته الرقابية والتفتيشية لشهر تشرين الثاني 2025
المالية ترد بالأرقام: الرواتب 6 تريليونات شهريا.. لا صحة لرقم الـ8.5 تريليون
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك