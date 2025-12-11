وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لفائض سوق النفط عالميًّا في 2026

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026، وخفضت في الوقت نفسه تقديراتها لنمو الإمدادات في تقريرها الشهري الأحدث الصادر اليوم الخميس، ما يعني انخفاضًا طفيفًا في الفائض المتوقع في السوق للعام المقبل.
وبحسب وكالة "بلومبرج" الاقتصادية، توقعت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرًّا لها، أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب بمقدار 3.84 مليون برميل يوميًّا مقارنة بفائض متوقع قدره 4.09 مليون برميل يوميًّا في تقريرها الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني.
وعدّلت الوكالة برفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام والعام المقبل، نظرًا لتحسن توقعات الاقتصاد الكلي وانحسار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية إلى حد كبير".
وتوقّعت في الوقت نفسه أن يكون نمو المعروض أقل بقليل مما كان متوقعًا سابقًا في الفترة 2025-2026 نتيجة لتأثير العقوبات المفروضة على روسيا وفنزويلا على الصادرات"
