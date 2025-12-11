وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لفائض سوق النفط عالميًّا في 2026

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في ‏‏2026، وخفضت في الوقت نفسه تقديراتها لنمو الإمدادات في تقريرها ‏الشهري الأحدث الصادر اليوم الخميس، ما يعني انخفاضًا طفيفًا في ‏الفائض المتوقع في السوق للعام المقبل.‏

وبحسب وكالة "بلومبرج" الاقتصادية، توقعت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرًّا لها، أن يتجاوز المعروض ‏العالمي من النفط الطلب بمقدار 3.84 مليون برميل يوميًّا مقارنة بفائض ‏متوقع قدره 4.09 مليون برميل يوميًّا في تقريرها الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني.‏

وعدّلت الوكالة برفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام ‏والعام المقبل، نظرًا لتحسن توقعات الاقتصاد الكلي وانحسار المخاوف ‏بشأن الرسوم الجمركية إلى حد كبير".‏

وتوقّعت في الوقت نفسه أن يكون نمو المعروض أقل بقليل مما كان ‏متوقعًا سابقًا في الفترة 2025-2026 نتيجة لتأثير العقوبات المفروضة ‏على روسيا وفنزويلا على الصادرات"