الصفحة الاقتصادية

تحذيرات من قرارات تهز الاستقرار المعيشي والاقتصادي


حذر المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية أحمد التميمي، من تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة قد تترتب على أي توجه حكومي نحو خفض رواتب الموظفين أو رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي خلال المرحلة المقبلة.

وقال التميمي، في حديث صحفي، إن "أي إجراءات من هذا النوع، حتى وإن جاءت بذريعة مواجهة أزمة مالية محتملة، لن تشكّل حلًا حقيقيًا، بل ستقود إلى نتائج سلبية واسعة، تمسّ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد".

وأوضح أن "اللجوء إلى دخل المواطن كخيار أول لمعالجة العجز المالي يعكس إخفاقًا في إدارة الموارد العامة، ويسهم في تعميق الركود الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إضافة إلى تآكل القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المجتمع".

وبيّن التميمي أن "خفض الرواتب أو رفع سعر صرف الدولار سينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، ولا سيما الأساسية منها، ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين ويؤثر سلبًا في حالة الاستقرار العام".

وأشار إلى أن "الاقتصاد العراقي يمتلك بدائل حقيقية لمعالجة أي أزمة مالية، من بينها مكافحة الهدر والفساد، وتفعيل الجباية العادلة، وإعادة النظر بالنفقات غير الضرورية، فضلًا عن تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد شبه الكلي على النفط".

وأكد أن "أي معالجة مالية يجب أن تستند إلى إصلاحات هيكلية مدروسة، وليس إلى قرارات متسرعة تمس دخل المواطن، داعيًا الحكومة إلى اعتماد الشفافية في عرض التحديات المالية، وإشراك الخبراء والجهات المختصة في صياغة الحلول، بما يضمن حماية الطبقات المتوسطة والفقيرة".

وختم التميمي بالقول إن "الاستقرار النقدي والوظيفي يُعدّ خطًا أحمر، محذرًا من أن أي مساس به ستكون كلفته أعلى بكثير من أي أزمة مالية محتملة، على المدى القريب والبعيد".

وتصاعدت في الآونة الأخيرة المخاوف من لجوء الحكومة إلى إجراءات مالية استثنائية لمواجهة الضغوط الاقتصادية وشح السيولة، في ظل تذبذب أسعار النفط وارتفاع النفقات العامة.

وتأتي هذه التحذيرات وسط تجارب سابقة أثبتت أن أي تغيير في الرواتب أو سعر صرف الدولار ينعكس بشكل مباشر على معيشة المواطنين وأسعار السلع، ما يجعل ملف الاستقرار النقدي والوظيفي من أكثر القضايا حساسية وتأثيرًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
