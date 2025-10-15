اوبك ..العراق يحتل المركز الثاني كأكبر منتج للنفط في شهر أيلول

أفاد تقرير لمنظمة "أوبك"،ان العراق جاء في المرتبة الثانية كأكبر منتج للنفط خلال أيلول للعام الحالي 2025 .

وذكر التقرير ، أن "السعودية جاءت في صدارة الدول المنتجة للنفط خلال شهر أيلول 2025 بإنتاج بلغ نحو 9.961 ملايين برميل يومياً، تلاها العراق في المركز الثاني بإنتاج قدره 4.066 ملايين برميل يومياً، فيما حلت الإمارات ثالثاً بإنتاج بلغ 3.353 ملايين برميل يومياً".

وأضاف ، أن "إيران جاءت في المرتبة الرابعة بالانتاج تلتها الكويت ثم نيجيريا وليبيا و فنزويلا والجزائر، في حين جاءت الكونغو في ذيل القائمة بإنتاج النفط".

وأوضح التقرير،ان "سبب حفاظ العراق على مركزه الثاني بين كبار المنتجين في "أوبك"،يعود إلى استقرار إنتاجه من الحقول الجنوبية، والتزامه بالحصص المتفق عليها ضمن تحالف "أوبك+".