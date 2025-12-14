الصفحة الاقتصادية

وزارة النقل: الأسطول البري ينجح بنقل 41 ألف طن من البضائع في تشرين الثاني الماضي


 

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن تحقّيق الأسطول البري إنجازاً بنقل (41) ألف طن من البضائع خلال تشرين الثاني الماضي، إذ ذكرت الوزارة في بيان، ان "أسطول الشركة العامة للنقل البري، أحد تشكيلات وزارة النقل حقّق إنجازاً لافتاً خلال شهر تشرين الثاني الماضي بنقل أكثر من (41) ألف طن من مختلف البضائع والمواد في إطار جهوده المستمرة لدعم القطاعات الحكومية والخدمية".

كذلك أضاف مدير عام الشركة، مرتضى كريم الشحماني، إن "عمليات النقل شملت مواد غذائية وتجارية وخدمية متنوعة، من بينها الرز المكيس لصالح وزارة التجارة، ومعدات كهربائية مختلفة ضمن عقد النقل المبرم مع وزارة الكهرباء، فضلاً عن مواد خاصة بالانتخابات لصالح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأنابيب لصالح شركة نفط الوسط، ومادة الكاز لصالح دائرة صحة الكرخ، إلى جانب مواد سريعة التلف للقطاع الخاص".

كما أوضح الشحماني، أن "هذه الكميات نُقلت عبر (1202) نقلة نفذها أسطول الشركة خلال الشهر المذكور، بما يعكس كفاءة التخطيط والتنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة".

فيما أكد أن "الدعم والمتابعة المباشرة من وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، كان لهما الأثر الكبير في إنجاح تنفيذ عقود الشركة مع مختلف الجهات الحكومية، وبما ينسجم مع البرنامج الحكومي الخدمي ويخدم الصالح العام".

