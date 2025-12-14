مصرف الرافدين: انضمام (20) فرعاً إضافياً لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، انضمام (20) فرعاً إضافياً لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ ذكر بيان للمصرف، أنه "برعاية مدير عام مصرف الرافدين، علي كريم حسين، أعلن مصرف الرافدين، ممثّلاً بقسم الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن انضمام (20) فرعاً إضافياً إلى منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML)، وذلك ضمن خطته المرحلية لتوسيع نطاق تطبيق الأنظمة الرقابية المتقدمة في جميع فروعه".

كذلك أوضح ان "هذا التطور يأتي في إطار الاستراتيجية المؤسسية لمصرف الرافدين الهادفة إلى تعزيز منظومة الأمان المالي، ورفع مستويات النزاهة والشفافية في العمليات المصرفية اليومية، بما ينسجم مع متطلبات الإدارة الرشيدة وإدارة المخاطر".

فيما أكد المصرف أن "اعتماد هذا النظام المتطور يعكس التزامه الجاد بتطبيق المعايير الدولية المعتمدة في مجال مكافحة الجرائم المالية، ولا سيما متطلبات الامتثال (Compliance)، والعناية الواجبة بالزبائن (CDD/KYC)، وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن المضي قدماً في تحديث البنى التكنولوجية والرقابية، بما يضمن حماية أموال الزبائن، وتعزيز الثقة بالمؤسسة المصرفية، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة".