الصفحة الاقتصادية

غرامات إماراتية كبيرة على فرع مصرف الرافدين في أبو ظبي.. والإغلاق يلوح في الأفق!


كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، عن فرض البنك المركزي الإماراتي غرامات مالية كبيرة على فرع مصرف الرافدين في أبو ظبي، على خلفية مخالفات مالية وإدارية ومؤشرات تتعلق بسوء الإدارة، محذّرة من أن هذه الإجراءات قد تنتهي بإغلاق الفرع بشكل كامل في حال عدم المعالجة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المصادر، أن قيمة الغرامات المفروضة لم تُعلن، إلا أن حجم المخالفات المسجلة يُعدّ كبيراً، مشيرة إلى أن عدداً من فروع مصرف الرافدين في الخارج باتت تواجه مخاطر مماثلة، نتيجة تكرار الخروقات وضعف المتابعة الإدارية من قبل الإدارة العليا للمصرف.

وأضافت أن تحذيرات رقابية عديدة وُجّهت خلال فترات سابقة لمعالجة تلك المخالفات قبل الوصول إلى مرحلة الإغلاق، لكنها لم تلقَ استجابة جدية، الأمر الذي أسهم في تفاقم الأزمة وتهديد استمرارية عمل بعض الفروع الخارجية.

وأكدت المصادر أن استمرار تجاهل هذه التحذيرات ينعكس سلباً على سمعة المصرف ومكانته الخارجية، ويستدعي تدخلاً عاجلاً وفتح تحقيق فوري لمحاسبة المقصرين، للحيلولة دون خسارة المزيد من الفروع خارج العراق.

وأوضحت أن فروع مصرف الرافدين في عدد من الدول العربية والأجنبية دخلت مرحلة حساسة، في ظل تسجيل ملاحظات رقابية أثارت شكوك بعض الشركاء الدوليين بشأن استقرار منظومة الامتثال العراقية، وقدرتها على الالتزام بمعايير مكافحة تمويل الإرهاب، والفصل بين الاعتبارات السياسية الداخلية ومتطلبات النظام المالي العالمي.

ونبّهت المصادر إلى أن بعض الدول رصدت ملاحظات تتعلق بمعاملات وتحويلات مالية أجرتها فروع المصرف خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أن تلك الدول، ومن بينها الإمارات، أبلغت العراق باستمرار متابعة التحويلات والحسابات المالية الخاصة بفروع مصرف الرافدين في الخارج.

غرامات إماراتية كبيرة على فرع مصرف الرافدين في أبو ظبي.. والإغلاق يلوح في الأفق!
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
