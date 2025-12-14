الصفحة الاقتصادية

وزارة العمل: قرب إطلاق السجل الاجتماعي الموحد لضمان العدالة الاجتماعية ومنع الازدواجية


صرّح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الأحد، عن قرب إطلاق السجل الاجتماعي الموحد لضمان العدالة الاجتماعية ومنع الازدواجية، حيث ذكر الأسدي في كلمة له خلال افتتاح بناية مركز تكنولوجيا المعلومات في مقر الوزارة، إنه "تم صرف تريليون و180 مليار دينار كمنح طلابية خلال عمر الحكومة الحالية"، مشيراً إلى أن "مجموع المبالغ المصروفة كمنح لطلبة الجامعات بلغ 20 مليار دينار".

كذلك أكد الأسدي "استكمال تأشير أكثر من 14 ألف طلب لتخفيض أجور طلبة الجامعات الأهلية، مبينا "قرب إطلاق السجل الاجتماعي الموحد لضمان العدالة الاجتماعية ومنع الازدواجية والتلاعب".

كما أوضح أن " إجراءات التقاطع والتدقيق أسفرت عن إخراج آلاف الحالات غير المستحقة من منظومة الحماية الاجتماعية"، لافتا إلى "شمول أكثر من 7 ملايين شخص بإرسال بياناتهم لتسلم السلة الغذائية لشهر كانون الأول".

فيما لفت إلى، أن "الوزارة وزعت أكثر من 160 مليون سلة غذائية خلال عمر الحكومة الحالية".

