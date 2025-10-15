البنك المركزي: احتياطي الذهب بلغ 170 طناً.. و"نية" لإزالة الأصفار من الدينار

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، (14 تشرين الأول 2025)، عن احتياطه من الذهب مع نيته لحذف أصفار من العملة العراقية.

وقال نائب محافظ البنك المركزي، عمار خلف، في تصريح صحفي، ، إن: "البنك المركزي العراقي رفع حيازته من الذهب من 90 طناً إلى 170 طناً في الوقت الحالي".

وأضاف خلف، أن "هذه الكمية من الذهب تشكل الآن 20% من إجمالي أصول البنك المركزي، كما يحتل العراق حالياً المرتبة الرابعة عربياً في حيازة الذهب والـ 29 عالمياً".

وأكد نائب محافظ البنك المركزي، أنه "لا نية لتعويم سعر صرف الدينار العراقي، حتى لا يؤثر على استقرار الاقتصاد في الوقت الحالي".

وكشف خلف، أن "هناك نية لإزالة الأصفار من الدينار العراقي من أجل تخفيف العبء من تكديس الأوراق النقدية على القطاع المالي".