مواطنون يتظاهرون امام مصرف الوركاء في بغداد للمطالبة باموالهم

نظم مواطنون اليوم الثلاثاء، تظاهرة امام مصرف الوركاء في بغداد للمطالبة باموالهم المودعة لدى المصرف، حيث ذكرت قناة السومرية، ان "عدد من المواطنين نظموا اليوم تظاهرات امام مدخل مصرف الوركاء وسط بغداد، مطالبين بصرف أموالهم المودعة لدى المصرف".

وأضاف المراسل ان "المتظاهرين طالبوا البنك المركزي بالتدخل وإعادة الأموال لاصحابها"، مشيرا الى انهم هددوا بتنظيم اعتصام مفتوح امام المصرف في حال لم تتم تلبية مطالبهم"، كما أوضح ان "المتظاهرين رفعوا شعار "لا ثقة ولا مصداقية لدى مصرف الوركاء".