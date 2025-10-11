الصفحة الاقتصادية

مستشار رئيس الوزراء: البنك المركزي يعمل على ثلاثة مشاريع استراتيجية للتحول المالي


أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصارف صالح ماهود، اليوم السبت، أن البنك المركزي يعمل على ثلاثة مشاريع استراتيجية للتحول المالي، حيث ذكر ماهود للوكالة الرسمية، إن "البنك المركزي يعمل حالياً على ثلاثة مشاريع مهمة جداً ستنقل العراق إلى مصاف مهمة ومتقدمة"، لافتا الى أن "هذه المشاريع هي البطاقة الالكترونية المحلية والدفع السريع ونظام الفواتير".

وأضاف أن "البنك المركزي الآن لديه توقيتات لإنجاز هذه المشاريع الثلاثة من اجل تحقيق انتقالة بمستوى الشمول المالي إلى مستويات أكبر وأكثر"، مبيناً أن "العراق غالبا ما يستفاد من التجارب العالمية خاصة في المجال المالي والتحولات الرقمية".

