محافظ البنك المركزي: تلقينا 80 طلباً لتأسيس مصارف رقمية

صرّح محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الخميس، بأن البنك تلقى نحو 80 طلباً لتأسيس مصارف رقمية، مؤكداً أن إعلان أسماء المصارف الرقمية المجازة سيكون قريباً، حيث ذكر العلاق للوكالة الرسمية، إن "البنك المركزي تسلم ما بين 70 إلى 80 طلباً لتأسيس مصرف رقمي، وهذا العدد لا يمكن ترخيصه إلا وفق مجموعة من المعايير المبنية على دراسات السوق، وطبيعة العمل، وتجارب الدول الأخرى، التي عادة لا يتجاوز فيها عدد المصارف الرقمية اثنين أو ثلاثة أو أربعة".

وتابع: "لذلك بدأنا بعمليات تمحيص لتحديد المتطلبات بطريقة تضمن منح التراخيص للجهات التي تمتلك المؤهلات الأفضل"، مؤكداً، "نحن الآن في المراحل الأخيرة للإعلان عن المصارف التي سيتم ترخيصها".

وأضاف: "قبل اتخاذ القرار النهائي، أشركنا شركة أوليفر وايمان لمراجعة المعايير التي وضعها البنك المركزي، والتي ستُمنح التراخيص على أساسها".

كذلك بيّن العلاق، أن "الشركة المذكورة أعلاه، قامت بدراسة هذه المعايير خلال الأيام الماضية، بعد أن كانت منشغلة بملف الإصلاح المصرفي والخطة الشاملة، ونعتقد أننا سنحصل على الإجابة النهائية خلال الأيام القليلة القادمة".