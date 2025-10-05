الصفحة الاقتصادية

دول "أوبك+" تقرر زيادة إنتاج النفط بـ137 ألف برميل يوميا


أعلنت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك+" أنها اتفقت على رفع سقف إنتاج النفط لشهر نوفمبر المقبل بمقدار 137 ألف برميل يوميا مقارنة بمستوى أكتوبر.

تم اتخاذ هذا القرار في اجتماع افتراضي عقدته اليوم الأحد الدول الأعضاء في "أوبك+" التي سبق أن خفضت إنتاجها طوعيا، وهي روسيا والسعودية، والعراق، وكازاخستان، والكويت، والإمارات وسلطنة عمان، والجزائر.

وحسب نتائج الاجتماع، فإن كازاخستان ستتمكن من زيادة إنتاج النفط في نوفمبر إلى 1.563 مليون برميل يوميا، بينما سيرتفع إنتاج العراق إلى 4.255 مليون برميل يوميا.

وستتمكن روسيا من زيادة إنتاج النفط في نوفمبر بمقدار 41 ألف برميل يوميا ليصل إلى 9.532 مليون برميل يوميا، بينما سيرتفع إنتاج السعودية إلى 10.061 مليون برميل يوميا.

وقالت "أوبك+" في بيان: "نظرا للتوقعات الاقتصادية العالمية القوية وظروف السوق المواتية الحالية، والتي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط، قررت الدول الثماني المشاركة تعديل إنتاجها بمقدار 137 ألف برميل يوميا، مقارنة بالتخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميا التي أُعلن عنها في أبريل 2023. وسيتم تنفيذ هذا التعديل في نوفمبر 2025".

وأشار البيان إلى أن الدول ستواصل تقييم ظروف السوق، وأنها أكدت مجددا على أهمية اتباع نهج حذر والحفاظ على المرونة الكاملة - حيث يمكن للمشاركين تعليق أو إلغاء زيادات إنتاج النفط، بما في ذلك رفع القيود الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا.

وتقرر عقد الاجتماع القادم للدول الثماني الأعضاء في 2 نوفمبر المقبل.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة الزراعة: قطاع النخيل له الأولوية وهو بديل اقتصادي عن النفط
دول "أوبك+" تقرر زيادة إنتاج النفط بـ137 ألف برميل يوميا
أسعار الذهب تحطم الأرقام القياسية في العراق
العراق يمنع استيراد 5 منتجات غذائية
كردستان تعلن استئناف تصدير نفط الإقليم بعد معالجة خلل فني
سوق النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ حزيران
العراق يطلق تصدير نفط كردستان بإشراف مباشر من سومو
وزارة النفط توقع مع BP عقد تطوير حقول كركوك الأربعة وتأهيل منشآت الغاز ( موسع )
وزارة النفط تعلن توقيع تفعيل عقد تطوير حقول كركوك الأربعة وتأهيل منشآت الغاز
 ارتفاع أسعار النفط مع ترقب العقوبات على النفط الروسي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك