العراق يطلق تصدير نفط كردستان بإشراف مباشر من سومو

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم الخميس (2 تشرين الأول 2025)، عن بدء تصدير النفط الخام من حقول إقليم كردستان، في خطوة وُصفت بالمفصلية لتعزيز وحدة إدارة الثروات الوطنية.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن "أولى عمليات التصدير انطلقت عبر الناقلة "Vallesina"، وذلك وفق الآليات المعتمدة وضمن إطار الشفافية الذي تنتهجه الحكومة الاتحادية لضمان أعلى مستويات الرقابة المالية والإدارية".

وأكدت "سومو" أن "فرقها المتخصصة، بالتعاون مع كوادر شركة نفط الشمال، أشرفت بشكل مباشر على مراحل التحميل في ميناء جيهان التركي، بما يكفل انسيابية الإجراءات وتطبيق المعايير الفنية العالمية".

وأضافت الشركة أن "هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتوحيد الجهود الوطنية في إدارة قطاع الطاقة، وتعزيز مكانة العراق كمصدر موثوق في الأسواق العالمية".