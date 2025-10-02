وزارة النفط توقع مع BP عقد تطوير حقول كركوك الأربعة وتأهيل منشآت الغاز ( موسع )

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغني السواد، اليوم الخميس (2 تشرين الأول 2025)، حرص الوزارة على زيادة معدلات إنتاج النفط الخام والغاز في كركوك دعماً للاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات الوقود، وذلك خلال رعايته توقيع عقد تطوير حقول كركوك الأربعة وتأهيل منشآت الغاز بين شركة نفط الشمال وشركة غاز الشمال وشركة BP البريطانية.

وقال الوزير في كلمة له خلال الحفل، إن "تفعيل عقد تطوير حقول (بابا، آفانا، جمبور، باي حسن، وخباز) يمثل انطلاقة واعدة لتطوير الإنتاج النفطي وتأهيل منشآت شركة غاز الشمال، بما يسهم في زيادة إنتاج الغاز ورفد محطات توليد الكهرباء باحتياجاتها من الوقود"، مبيناً أن "معدل الإنتاج الأولي سيثبت عند (328) ألف برميل يومياً، مع توقعات بالزيادة عبر عمليات التطوير المقبلة".

وأضاف عبد الغني أن "العقد سيؤمن فرص عمل لأبناء كركوك والمحافظات المجاورة، فضلاً عن توفير الوقود اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية والصناعات المحلية"، مشدداً على أن الوزارة ماضية في خططها لتعظيم استثمار الغاز المصاحب.

من جانبه، أوضح مدير عام شركة نفط الشمال، عامر خليل، أن "تفعيل العقد يعد انطلاقة فعلية لزيادة الإنتاج النفطي وتحقيق فوائد مباشرة للمحافظة"، فيما أشار مدير عام شركة غاز الشمال، أحمد عبد المجيد، إلى أن "العقد مع BP سيسهم في زيادة إنتاج الغاز بعد استكمال عمليات التأهيل والتطوير، بما يعزز تجهيز الوقود لمحطات الكهرباء وتوفير الغاز للصناعات المحلية".

بدوره، أكد مدير شركة BP في العراق، زيد الياسري، أن "تفعيل العقد خطوة رئيسية لتعزيز التعاون والشراكة مع نفط الشمال وغاز الشمال، لتطوير الحقول وزيادة الإنتاج النفطي والغازي دعماً للاقتصاد الوطني"، مثمناً دعم وزارة النفط في إنجاح المشروع.