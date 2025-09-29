النفط: صادرات آب تتجاوز 104 ملايين برميل والإيرادات 7 مليارات دولار

أعلنت وزارة النفط، اليوم الإثنين (29 أيلول 2025)، عن الإحصائية النهائية للصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر آب الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "كمية الصادرات من النفط الخام، بما في ذلك المكثفات، بلغت (104) ملايين و(806) آلاف و(884) برميلاً (مائة وأربعة ملايين وثمانمائة وستة آلاف وثمانمائة وأربعة وثمانون برميلاً)، وذلك بحسب الإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)".

وأضافت أن "الإيرادات المتحققة بلغت أكثر من (7) مليارات و(160) مليوناً و(253) ألف دولار (سبعة مليارات ومائة وستون مليوناً ومئتان وثلاثة وخمسون ألف دولار)".

وأشارت الإحصائية، وفقا للبيان، إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام خلال شهر آب من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ (103) ملايين و(895) ألفا و(706) براميل، فيما بلغت صادرات حقل القيارة (911) ألفا و(178) برميلا".

يذكر أن الوزارة، ومن منطلق إيمانها بحق المواطن في الاطلاع على عمليات التصدير والإيرادات، تواصل نشر هذه الإحصائية بشكل شهري.