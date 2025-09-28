وزارة الصناعة: الموافقة على إنشاء ثلاثة مدن متخصصة بينها أول مدينة دوائية في العراق

أعلنت وزارة الصناعة، اليوم الأحد، موافقة مجلس إدارة المدن الصناعية على إنشاء ثلاث مدن متخصصة، بينها أول مدينة صناعية دوائية في العراق، حيث ذكرت المتحدثة باسم وزارة الصناعة ضحى الجبوري للوكالة الرسمية، إن "وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم ترأس الجلسة الثانية لمجلس إدارة هيئة المدن الصناعية، لمناقشة مواضيع وفقرات تتعلق بإنشاء مشاريع المدن الصناعية في العراق".

وأضافت، "خلال الاجتماع تمت الموافقة على إحالة عدد من المشاريع الحيوية، من بينها:

مشروع إنشاء وتطوير المدينة الصناعية الدوائية الأولى في العراق، والتي ستقام في محافظة بابل على مساحة (708) دونم.

مشروع إنشاء وتطوير مدينة بوابة بابل الصناعية على مساحة (2000) دونم، متخصصة بالصناعات الغذائية والخفيفة والمتوسطة.

مشروع إنشاء مدينة أكد الصناعية في ناحية الرشيدية بمحافظة بغداد على مساحة (125) دونم، والتي تُعد أول مدينة صناعية مملوكة للقطاع الخاص، وتهدف إلى استقطاب الصناعات الناشئة".

وتابعت الجبوري، أن "الموافقة على الإحالات جاءت بعد الاطلاع على العروض التقديمية والنقاشات المستفيضة حول كلف المشاريع وتوزيع المساحات والمقسمات داخل المدن الصناعية، بالإضافة إلى مناقشة أنواع الصناعات المستهدفة وخطة التمويل ومصادر الطاقة من الوقود والطاقة الكهربائية ومصادر المياه، فضلاً عن مواضيع أخرى تتعلق بالموافقات الأصولية من الجهات القطاعية للمضي بهذه المشاريع".

فيما لفتت إلى أن "وزير الصناعة أبدى خلال الاجتماع ترحيبه وتشجيعه لدخول القطاع الخاص في مشاريع المدن الصناعية، وإنشاء مشاريع متنوعة داخل هذه المدن، بما يسهم في توفير فرص العمل ودعم عملية النمو الصناعي في البلاد".