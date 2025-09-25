الصفحة الاقتصادية

البصرة: افتتاح أعمال حفر أول بئر نفطي بموقع فاو/1 في المحافظة


افتتح وزير النفط حيان عبدالغني، اليوم الخميس، أعمال حفر أول بئر نفطي في موقع فاو/1 بمحافظة البصرة، في خطوة اعتبرتها الوزارة تؤكد توجه الحكومة نحو تعزيز القدرات الإنتاجية وتطوير البنية التحتية لقطاع النفط العراقي. وبحسب إعلام نفط البصرة، أكد الوزير أن "هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو استثمار أمثل للثروات الوطنية"، مشدداً على أن "وزارة النفط ماضية في تنفيذ خططها الطموحة لزيادة الإنتاج وتعزيز موقع العراق في سوق الطاقة العالمي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البصرة: افتتاح أعمال حفر أول بئر نفطي بموقع فاو/1 في المحافظة
وزارة التجارة تعلن اعتماد نظام التاجر غير الرابح على المواد الإنشائية
هيئة المنافذ الحدودية تصدر توصيات بينها فتح منفذين حدوديين مع السعودية وإيران
وزارة العمل تعلن إطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر أيلول
كردستان العراق تؤكد إتمام التزامات تصدير النفط
رئيس الوزراء يطلق الأعمال التنفيذية لمشروع تويوتا العراق الصناعي والتخزيني
مصرف الرافدين يرفع الدفعة الـ19 من مبادرة الريادة والتميز
وزارة التخطيط: انخفاض التضخم السنوي لشهر آب بنسبة 1%
المجلس الوزاري يبحث تعظيم الإيرادات غير النفطية ودعم الموازنة العامة
هيئة الجمارك: خطط لتعظيم الإيرادات وإنشاء مركز افتراضي لتدريب الكوادر
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك