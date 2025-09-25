البصرة: افتتاح أعمال حفر أول بئر نفطي بموقع فاو/1 في المحافظة

افتتح وزير النفط حيان عبدالغني، اليوم الخميس، أعمال حفر أول بئر نفطي في موقع فاو/1 بمحافظة البصرة، في خطوة اعتبرتها الوزارة تؤكد توجه الحكومة نحو تعزيز القدرات الإنتاجية وتطوير البنية التحتية لقطاع النفط العراقي. وبحسب إعلام نفط البصرة، أكد الوزير أن "هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو استثمار أمثل للثروات الوطنية"، مشدداً على أن "وزارة النفط ماضية في تنفيذ خططها الطموحة لزيادة الإنتاج وتعزيز موقع العراق في سوق الطاقة العالمي".



