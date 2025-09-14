الصفحة الاقتصادية

وزير النفط يعلن بدء انتاج البنزين المحسن من مصفى كركوك


 

 

أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الأحد، عن بدء انتاج البنزين المحسن من مصفى كركوك، فيما أشار إلى أن هذا التطور سيسهم بشكل كبير في تغطية جزء مهم من حاجة السوق المحلية، إذ ذكر عبد الغني للوكالة الرسمية، ان "مصفى كركوك التابع لشركة مصافي الشمال بدأ بانتاج البنزين المحسن، بعد افتتح مؤخراً وحدة الهدرجة وتحسين البنزين (الأزمرة) في المصفى".

واضاف ان "طاقة المصفى الانتاجية من البنزين عالي الأوكتان تصل إلى 12 ألف برميل يومياً"، مشيرا الى ان "هذا التطور سيسهم بشكل كبير في تغطية جزء مهم من حاجة السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على استيراد هذه المادة من الأسواق العالمية".

