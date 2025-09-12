الصفحة الاقتصادية

وزارة النفط: توجه لإنشاء أنبوب من البصرة إلى سلطنة عُمان


 

أكدت شركة تسويق النفط (سومو)، اليوم الجمعة، أن توقيع مذكرات تفاهم مع سلطنة عُمان جاءت لأهميتها الاستراتيجية في تسويق النفط العراقي، فيما اشارت الى وجود نقاش بشأن إنشاء أنبوب كامل من البصرة إلى عمان، إذ ذكر مدير عام الشركة علي نزار الشطري، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "توقيع مذكرات مع سلطنة عمان يأتي لما لموقعها من أهمية استراتيجية بالنسبة للنفط الخام والمنتجات النفطية العراقية، إذ أن لعمان منفذًا على بحر العرب وآخر على الخليج العربي في بدايته، قبل مضيق هرمز، والنتيجة، أن وجودها سيكون أقرب لزبائننا للنفط الخام، حيث إن أغلب صادراتنا تتجه إلى آسيا، وبالتالي سيتمكن الزبائن الآسيويون من تحميل النفط الخام من تلك المواقع بدلاً من سلوك الطريق الطويل".

وأضاف: "هناك مسائل فنية أيضا فكلما كانت المياه مفتوحة، كلما قلّ تأثير سوء الأحوال الجوية، في حين تعاني موانئنا في البصرة من سوء الأحوال الجوية، ما يضطرنا إلى إيقاف الصادرات، وبالتالي، فإن الذهاب إلى عمان هو الذهاب إلى منطقة منفتحة، وتكون الصادرات منها أكثر استقرارا والتزاما أمام زبائننا، مع تقليل فرص التوقف".

كذلكأشار إلى أن "النقاش مفتوح بشأن إنشاء أنبوب كامل من البصرة إلى عمان، وهو ما يحقق تعددا في المنافذ وزيادة في الطاقة التصديرية، ويمنح العراق الإمكانية التي أشار إليها رئيس الوزراء في ما يتعلق بزيادة الحصص وسقوف الإنتاج، وهذا لا يتم إلا بوجود قدرة تصديرية واستهلاكية محلية، وقد نُوّه إلى ذلك في كلمة رئيس الوزراء بشأن زيادة الاستثمارات في مجال التصفية، وهو أمر مهم، بينما تعتمد القدرة التصديرية على المنافذ التصديرية المتاحة".

وتابع أن "عمان ستلعب دورا كبيرا في هذا المجال في حال إنجاز الأنبوب والخزانات التي تم توقيع مذكرات التفاهم على أساسها، وكذلك العملية التجارية، التي لا تخلو من الجوانب التسويقية، والنتيجة حين يتم تخزين النفط في عمان، فهناك كلفة تم صرفها، وهذه الكلفة يجب أن تُسترجع، ويحتاج العراق إلى أرباح إضافية لاسترداد الكلف، وهذا لا يتم إلا من خلال التكامل التجاري".

كما أوضح الشطري: "لهذا السبب تم توقيع مذكرة أخرى للتكامل التجاري بين العراق وسلطنة عمان، بين شركة تسويق النفط (سومو) وشركة أوكيو (OQ) للتجارة، وهي شركة حكومية عمانية أثبتت نفسها عالميًا ودوليًا، ونحن حاليًا في طور مناقشة تفاصيل العقود، لأن مذكرات التفاهم تضع الخارطة العامة للطريق، ولكننا بحاجة إلى تفاصيل العقود لإنجازها".

طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
